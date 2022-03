Ambiente: mare caldo sbianca la Grande barriera corallina

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 25 MAR - La Grande Barriera Corallina australiana soffre di un "vasto evento di sbiancamento" dovuto al fatto che il corallo è stressato dall'aumento della temperatura del mare, come hanno spiegato le autorità locali. Un'indagine aerea ha mostrato lo sbiancamento del corallo in più punti, "confermando un evento di sbiancamento di massa, il quarto dal 2016", come riporta un rapporto della Reef Authority, che gestisce il più grande sistema di barriere coralline del mondo. (ANSA-AFP). (ANSA).