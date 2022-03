Draghi: "Dagli Usa 15 miliardi di metri cubi di gas liquido per l'Europa"

«Sono stati due giorni molto importanti. Ieri, prima il Consiglio Nato, il G7 e il consiglio europeo». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, al termine dell’Eurosummit a Bruxelles. «Sono stati fatti dei passi avanti verso decisioni da prendere insieme in un momento molto difficile».

"Gli Usa invieranno 15 miliardi di metri cubi di gas liquido dagli Usa per l'Europa. Contiamo di essere in grado di assorbire la nostra quota» di gas che ci viene offerta dagli Usa. Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. «Oggi abbiamo in funzione tre rigassificatori. La disposizione del ministro Ciongolani alla Snam è ora di acquistare altri due rigassificatori galleggianti» ha aggiunto «Si ha la sensazione che i progressi siano molto rapidi, entro un paio di settimane potremo presentare un piano di rigassificazione dettagliato».

«Confermo quello che ho detto ieri: questa viene considerata una violazione dei contratti che specificano che i pagamenti sono in euro e dollari. Ora la commissione vedrà gli aspetti legali. Non ci aspettiamo una riduzione delle forniture» di gas dalla Russia. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, al termine dell’Eurosummit a Bruxelles parlando dell’ipotesi che la Russia punti ad essere pagata in rubli per le sue forniture di gas .

«Per maggio avremo una proposta della Commissione europea sulla possibilità, quindi non è detto che ci sia la possibilità, di spacchettare la formazione del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. Che è un altro aspetto per il quale bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo».

«Per quanto riguarda altri provvedimenti ora faremo il Def, vedremo, vedremo».