Guerra blocca trattativa villa 15mln a miliardario ucraino

(ANSA) - IMPERIA, 25 MAR - "La guerra ha inciso tantissimo sul mercato immobiliare ligure del lusso. Basti pensare che la trattativa per la vendita a un miliardario ucraino di una villa da 15 milioni, ad Alassio, si è praticamente bloccata sul nascere, a causa del conflitto". A comunicarlo è Claudio Citzia, amministratore del portale luxforsale.it. "Si tratta di una villa sul mare, per la quale c'è stata una proposta importante e concreta - aggiunge -. Si stavano predisponendo anche un eliporto e un approdo. Ora, però, si è arenato tutto". A quanto risulta, molti russi e ucraini sceglierebbero la Riviera ligure di Ponente rispetto alla vicina Costa Azzurra "perché amano in modo particolare l'Italia: il cibo, l'alta moda, il vino e nel nostro caso, la vicinanza con l'aeroporto di Villanova d'Albenga (per quanto concerne soprattutto i jet privati, ndr) rappresenta un valore aggiunto nella scelta di un immobile. Quella russa è una clientela che ama molto ostentare ricchezza e per noi si tratta di una grossa perdita". (ANSA).