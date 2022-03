Minore ucraino disabile si allontana da famiglia,ritrovato

(ANSA) - SIDERNO, 25 MAR - Si era smarrito allontanandosi involontariamente dalla sua famiglia perdendo l'orientamento ma è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato di Ps di Siderno a seguito di una segnalazione giunta al 113. Disavventura a lieto fine per un minore di nazionalità ucraina, affetto dalla sindrome di down, giunto da pochi giorni, assieme ai famigliari in fuga dalla guerra, nella cittadina del reggino. Il bambino, dopo essere stato trovato, è stato immediatamente accompagnato nei locali del Commissariato dove ha ricevuto delle rassicurazioni, grazie anche all'ausilio di un'interprete ucraina ed alle attenzioni di un'operatrice di polizia. In breve tempo, le volanti in servizio controllo del territorio, hanno notato due donne di nazionalità straniera, in evidente stato di apprensione, intuendo che potessero essere in qualche modo collegate al minore soccorso poco prima. Dopo averle avvicinate hanno appreso che si trattava della madre e della sorella del minore e che il bambino si era involontariamente allontanato dal proprio nucleo familiare. Il piccolo è stato così riaffidato ai congiunti e la madre ha ringraziato gli agenti per quanto fatto. (ANSA).