Patto per Napoli: Manfredi, avremo bilancio flessibile

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - "Il miliardo e 250 milioni di euro stanziati per il 'patto per Napoli', che verrà sottoscritto con il presidente del Consiglio Mario Draghi, ci consentirà di avere un bilancio molto più flessibile e di riprendere la manutenzione e la gestione ordinaria della città, di cui Napoli ha estremamente bisogno". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, parlando con I giornalisti al convegno sulla camorra organizzato dalla Facoltà Teologica dell'Italia meridionale. "Sarà possibile un grande piano di investimenti tra risorse europee e del PNRR nei trasporti, nel decoro urbano, e nella riorganizzazione edilizia. Cercheremo di modernizzare la città dandole servizi di maggiore qualità che i napoletani aspettano da lungo tempo". "Sicuramente non risolveremo tutto - ha concluso Manfredi - in un giorno o in un mese, ma la strada è segnata ed anche la venuta a Napoli del presidente Draghi è un riconoscimento della centralità politica della città". (ANSA).