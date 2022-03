Ucraina: Cnn, Kiev chiede più missili Stinger-Javelin a Usa

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'Ucraina ha aggiornato negli ultimi giorni la sua lista di richiesta d'assistenza militare aggiuntiva da parte del governo degli Stati Uniti, inserendo centinaia di missili antiaerei e anticarro in più rispetto a quanto fatto in precedenza. Lo rivela un documento pubblicato dalla Cnn. La lista mostra un crescente bisogno di missili Stinger e Javelin, 500 unità di entrambi e poi jet, elicotteri d'attacco e sistemi antiaerei come l'S-300. I tentativi della Russia di accerchiare la città di Kiev e di bloccare quella Chernihiv non hanno avuto successo, secondo l'ultimo rapporto d'intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Così come gli sforzi russi di conquistare Popasna, Rubizhne e Mariupol. La Russia cercherà di bloccare Kiev da est. Il ritiro di alcune unità russe è dovuto alla "perdita di oltre il 50% del personale", affermano le forze armate di Kiev aggiungendo che la Russia continua a reintegrare le perdite. Per i militari ucraini, la grande nave da sbarco Saratov è stata distrutta durante l'attacco al porto occupato di Berdyansk, aggiungendo che anche le navi Caesar Kunikov e Novocherkassk sono state danneggiate. (ANSA).