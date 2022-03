Cisgiordania, urne aperte per seconda fase delle municipali

(ANSA) - RAMALLAH, 26 MAR - Si sono aperti questa mattina i seggi nelle città della Cisgiordania per la seconda fase delle elezioni municipali palestinesi, dopo un primo turno di votazioni a dicembre in 154 villaggi. Il voto odierno riguarda 50 paesi e città e in alcuni casi, anche senza candidati. Da 15 anni non si tenevano elezioni legislative o presidenziali nei territori palestinesi, a seguito di ripetuti ritardi. Le ultime municipali, tenutesi nel 2017, sono state boicottate da Hamas. Il gruppo islamista che governa Gaza, sta boicottando il voto in segno di protesta contro il rinvio indefinito delle elezioni parlamentari e presidenziali da parte del presidente Mahmud Abbas, previsto lo scorso anno. Hamas e Fatah sono ai ferri corti dal 2007, quando gli islamisti si sono impadroniti di Gaza. Attualmente l'Autorità Palestinese dominata da Fatah ha il controllo su parti della Cisgiordania occupata, dove vivono 2,8 milioni di palestinesi, mentre la Striscia di Gaza, un'enclave di 2,3 milioni di abitanti sotto il blocco israeliano, rimane sotto il controllo di Hamas. (ANSA).