Corteo a Madrid per Sahara Occidentale, 'Sanchez traditore'

(ANSA) - MADRID, 26 MAR - Quasi 2.000 persone hanno manifestato oggi a Madrid per mostrare il loro sostegno al Sahara Occidentale e chiedere l'autodeterminazione per l'ex colonia spagnola, pochi giorni dopo la svolta del governo spagnolo a favore del Marocco sul tema. "Sanchez, traditore", "Decidono i sahrawi, non sono la tua merce di scambio", "Il Sahara non è in vendita", alcune delle scritte nei cartelli portati in piazza che contestavano la decisione del premier socialista Sanchez di appoggiare improvvisamente il piano difeso da Rabat sul contestato territorio del Sahara occidentale, ponendo così fine a un allontanamento diplomatico di quasi un anno. Il conflitto nel Sahara occidentale, considerato un "territorio non autonomo" dall'Onu, vede il Marocco contrapposto da decenni contro i separatisti del Fronte Polisario sostenuto da Algeri. Rabat, che controlla quasi l'80% di questo territorio, propone un piano di autonomia sotto la sua sovranità mentre il Polisario chiede un referendum di autodeterminazione, programmato al momento della firma del cessate il fuoco nel 1991 ma mai concretizzato. (ANSA).