Ferito con coccio di bottiglia a Milano, in pericolo di vita

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' stato colpito al collo con un coccio di bottiglia, al culmine di una lite la notte scorsa in via Lazzaro Palazzi, zona di movida nel centro di Milano, e ora un somalo di 22 anni è ricoverato in pericolo di vita mentre il suo aggressore, un connazionale di 34 è stato arrestato dei carabinieri dalla Compagnia Duomo. Il ferito, che ha precedenti di polizia come l'aggressore, è stato soccorso da passanti mentre i militari, che erano in servizio nella vicina via Lecco, hanno subito ritracciato e bloccato il feritore con i vestiti ancora sporchi di sangue. La vittima è stata rianimata sul posto da personale del 118 e portata all'Ospedale Niguarda, dove è sottoposta a intervento chirurgico per choc emorragico conseguente a ferita da taglio al collo, in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi è giunto anche personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano. (ANSA).