Fiamme nella Svizzera Pesciatina, in arrivo Canadair

(ANSA) - PISTOIA, 26 MAR - Dalle prime luci dell'alba, due elicotteri del sistema regionale operano su Pontito, nella cosiddetta Svizzera Pesciatina nel Comune di Pescia (Pistoia), per un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri che stanotte ha risalito alcuni valloni e attualmente interessa i crinali della montagna. In attesa dell'arrivo dei Canadair richiesti, a terra operano da ieri squadre di volontariato Aib e operai forestali sotto il coordinamento di un direttore operazioni. Per rinforzare il dispositivo di spegnimento sono giunte squadre di volontariato Aib da fuori provincia ed è stata attivata la procedura del coordinamento assistito che prevede l'utilizzo di figure specializzate e la divisione in settori operativi dell'incendio in modo da razionalizzare le risorse e concentrarle nei punti più pericolosi applicando strategie di attacco condivise. Presente anche apposito automezzo con funzione di punto di comando dotato di tutte le attrezzature necessarie per la previsione della propagazione delle fiamme e la pianificazione degli interventi da effettuare. (ANSA).