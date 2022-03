Ucraina: Papa, questa guerra vergognosa finisca presto

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAR - "Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l'umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni. "Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace", ha sottolineato il Papa. Per Papa Francesco è un fattore "essenziale" avere "la libertà, l'indipendenza. Pensiamo come questo può diventare decisivo là dove un regime o un altro centro di potere voglia controllare le comunicazioni. È fondamentale mantenere la libertà, per essere veramente al servizio delle persone, del bene comune", ha detto all'organizzazione di volontariato che si occupa appunto di comunicazione indipendente. (ANSA).