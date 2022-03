Ucraina: 'Z Zelensky ebreo', scritta choc nel milanese

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - La scritta 'Z Zelensky Jude' ha fatto la sua comparsa ieri sulle vetrate sotto i portici della ex sede del Credito cooperativo, in via Cesare da Sesto, a Sesto San Giovanni (Milano). Altre Z, poco lontano, sono state disegnate sul pavimento del mezzanino della stazione della metropolitana di Sesto Marelli. A denunciarlo, con un comunicato corredato da foto choc, è Alberto Bruno, candidato sindaco con 'Un senso per Sesto' alle primarie del centrosinistra. "Non occorre essere Sherlock Holmes - scrive Bruno - per riconoscere la mano di qualche vigliacco nazifascista che prima disegna la 'Z' assurta a simbolo di sostegno della guerra di Putin, dopo essere stata replicata dai sui carri armati che hanno invaso l'Ucraina, poi dà dell'ebreo (jude) a Zelensky. Un minestrone ideologico indegno". Sesto San Giovanni, come ricorda Bruno nel comunicato, è medaglia d'oro al valor militare per il contributo dato alla Resistenza. (ANSA).