A Sala Consilina cicogna bianca nidifica su traliccio Enel

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 27 MAR - A Sala Consilina, nel Salernitano, per il ventisettesimo anno consecutivo si ripete l'evento della nidificazione di una coppia di cicogne bianche su di un traliccio Enel dell'alta tensione. Un esemplare maschio da qualche giorno sta preparando il nido in attesa dell'arrivo della cicogna femmina che deporrà circa 5/6 uova. La coppia di cicogne stazionerà presumibilmente sino al prossimo mese di agosto per poi migrare insieme con i 'figli verso il Sud Africa. Ad assicurare tranquillità alla coppia di cicogne sono i volontari dell'Associazione Tutela Ambientale A.T.A.P.S onlus di Sala Consilina. "Nel corso delle ore diurne - dice all'ANSA Mario Frari dell'A.T.A.P.S - sorvegliamo la zona anche per tenere lontano qualche male intenzionato". Per la prima volta la Ciconia Ciconia, questo il nome scientifico, è giunta nel Vallo di Diano nel 1996 scegliendo per la propria nidificazione sempre lo stesso traliccio situato in località Termini, a confine tra i territori comunali di Sala Consilina e Teggiano. I 'cicognini' nati in 26 anni sono stati una sessantina. (ANSA).