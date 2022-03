Blinken a Lapid, 'l'Iran non si doterà di armi nucleari'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 MAR - "Concordiamo sull'obiettivo che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari": lo ha affermato, secondo i media locali, il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken in occasione del suo incontro oggi a Gerusalemme con il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid. "Gli Usa - ha sottolineato - ritengono che la via giusta sia quella di un accordo diplomatico. Ma il nostro impegno che l'Iran non diventi nucleare è un impegno solido". Riferendosi poi a critiche nei confronti di Washington giunte dal governo Bennett, Blinken ha assicurato: "Continueremo a lavorare assieme con Israele per contenere la aggressività dell'Iran nella Regione". (ANSAmed).