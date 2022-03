Droga: estradato da Dubai narcotrafficante Raffaele Imperiale

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - E' apparso garbato e sereno il narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale, estradato in Italia lo scorso 25 marzo da Dubai dove era stato arrestato il 4 agosto 2021 nell'ambito di indagini della Procura di Napoli, del Gico e dalla Squadra Mobile di Napoli con il supporto dei Servizi Centrali di GdF e Ps. Lo comunica una nota del procuratore Giovanni Melillo. Imperiale, noto per avere acquistato, custodito e poi fatto anche trovare due preziosissimi quadri di Van Gogh rubati, è stato condannato in via definitiva per traffico internazionale di droga ed è destinatario di arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso. (ANSA).