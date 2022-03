Mattarella a Trieste: davanti Università bandiera per pace

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAR - In occasione dell'arrivo del Presidente della Repubblica a Trieste, domani, è stata esposta, ieri, per iniziativa del Comitato Pace Convivenza Solidarietà Danilo Dolci, una grande bandiera bilingue della Pace negli spazi antistanti il corpo centrale dell'ateneo triestino. La notizia è stata diffusa soltanto oggi dallo stesso Comitato precisando che l'iniziativa è stata fatta "nell'auspicio che il Presidente tratti i temi della Pace e dell'Ambiente rivolgendosi ai giovani del mondo universitario in questo delicato momento di sanguinose guerre in atto, in Ucraina e in altre parti del pianeta". Secondo i manifestanti, "Trieste per la sua sofferta storia ben si presterebbe ad essere capitale europea per la Pace". Sulla bandiera c'è scritto "Presidente Mattarella benvenuto Trieste e' per la pace come Papa Francesco Trst je za mir" (ANSA).