Ucraina: Kiev, Russia sta cercando di dividere Paese in due

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "La Russia sta cercando di dividere l'Ucraina in due per creare una regione controllata da Mosca dopo aver fallito nel prendere il controllo dell'intero Paese". Lo ha dichiarato il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, citato dal Guardian. "In effetti, è un tentativo di creare la Corea del Nord e del Sud in Ucraina", ha aggiunto, spiegando che l'Ucraina lancerà presto la guerriglia nel territorio occupato dalla Russia. (ANSA).