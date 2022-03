Ucraina: arrivano 97 profughi, "ma non si sa dove ospitarli"

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Sono 97 i profughi ucraini che stanno arrivando in Sardegna con la terza missione promossa dal presidente della sezione Ucraina dell'Unione interparlamentare, Ugo Cappellacci (deputato di Forza Italia) e dal console ucraini nell'Isola, Anthony Grande Dopo una tappa in Polonia, dove è stato raggiunto il primo gruppo, composto da una settantina di mamme e bambini provenienti da case famiglia, i bus hanno prelevato un secondo gruppo proveniente dalla zona di Leopoli e composto da mogli e figli di soldati ucraini delle forze speciali che sono impegnati nella difesa del loro Paese. La carovana della solidarietà, già arrivata in Italia, si imbarcherà questa sera sul traghetto a Livorno con destinazione Olbia. "Ora si rientra, la notte è passata, siamo finalmente in territorio italiano ed Anthony inizia a raccontare ai bimbi com'è il Paese che si prepara ad accoglierli - scrive Cappellacci su Fb - Nota dolente: abbiamo comunicato alle autorità locali l'arrivo di bambini e mamme sin dal 6 marzo, al momento non è stato ancora deciso dove accoglierli, meglio stendere un velo pietoso…". (ANSA).