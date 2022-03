Amal Clooney in team legali per crimini in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Amal Clooney è tra gli esperti mondiali di diritti umani che si sono uniti al gruppo di lavoro legale internazionale sulla responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina. Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando l'Ufficio del procuratore generale dell'Ucraina. "La task force legale sosterrà Kiev per rendere giustizia alle vittime dei crimini internazionali commessi dalla Russia nel nostro Paese", sottolineano i media ucraini citando tra gli avvocati che ne faranno parte anche Richard Hermer, Tim Otti, Philippa Webb, la baronessa Helena Kennedy e Lord Neuberger. Il gruppo di lavoro comprenderà anche esperti legali di Covington & Burling LLP negli Stati Uniti, guidati da Nihil Gore, lo studio francese Sygna Partners, guidato da Luke Vidal, e Withers, guidato da Emma Lindsay. Tutti - scrive l'agenzia ucraina - svolgeranno il loro lavoro a titolo gratuito. (ANSA).