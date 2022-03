Madre e figlia scomparse nel Lecchese, indagini e appello

LECCO, 29 MAR - Apprensione in provincia di Lecco per le sorti di una donna, Annalisa, di 39 anni, scomparsa da due settimane assieme alla figlioletta di 10 anni, da un comune della Brianza. La piccola è andata a scuola alle elementari l’ultima volta lunedì 14 marzo, da allora non si sa dove sia stata portata. La madre avrebbe riferito alle insegnanti che la bambina sarebbe andata dal padre a Somma Lombardo (Varese) ma l’uomo ne ha poi denunciato la scomparsa, spiegando di non averla più vista. Stando a quanto si è potuto finora apprendere, la sparizione avrebbe preceduto un incontro dal giudice per l’affidamento della bambina.

E’ stato lanciato un appello dalle forze dell’ordine per cercare di risalire a madre e figlia. Annalisa, classe 1983, è alta 1.75, corporatura esile, capelli castani e occhi azzurri, con vari tatuaggi, uno dei quali con l’immagine di un «serpente" sul dito anulare della mano sinistra e un altro sulla spalla destra. La piccola, classe 2012, è alta 1.35, pesa circa 35 kg, di corporatura esile, capelli lunghi castano chiaro, occhi azzurri, carnagione chiara.

Prima di sparire, la madre avrebbe anche disdetto le utenze domestiche, circostanza che farebbe pensare a un trasferimento in un luogo finora sconosciuto, forse con l’aiuto di altre persone. Sono in corso indagini e le circostanze in cui è maturata la doppia sparizione, farebbero pensare a un allontanamento volontario, piuttosto che a un gesto disperato, ma ogni ipotesi è al vaglio.