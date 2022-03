Ucraina:92 profughi accolti in Sardegna da Protezione civile

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - Sono 92, tra cui 50 tra bambini e bambine, gli sfollati dalla guerra in Ucraina accolti oggi in Sardegna dalla protezione civile regionale che ha coordinato l'operazione autorizzata da un provvedimento del governo. La macchina si è messa in moto con la notizia dell'arrivo di un gruppo composto in maggioranza da minori provenienti da case-famiglia. La prefettura aveva già informato che era urgente trovare un alloggio "in attesa che si definiscano eventuali altre soluzioni di accoglienza". La Regione, attraverso "un avviso esplorativo di manifestazione di interesse" pubblicata sul sito istituizionale, ha poi trovato una sistemazione per il gruppo in una struttura alberghiera. Varie associazioni di volontari hanno collaborato alle operazioni - fanno sappere da viale Trento - mentre la Caritas ha provveduto a fornire il pranzo per i profughi. Nella stessa sala dell'hotel è stata allestita un'area gioco per i bambini. (ANSA).