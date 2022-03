Cibo e vino senza tracciabilità, sequestro da 1,2 milioni dei carabinieri del Rac di Parma

- TRENTO, 30 MAR - Nel corso di controlli per la sicurezza della filiera agroalimentare i carabinieri dei Rac di Parma hanno sequestrato prodotti alimentari e vino per un valore complessivo di oltre 1 milione e 275.000 euro. I carabinieri hanno inoltre contestato sanzioni per 25.500 euro. Sono state ispezionate 27 attività. In provincia di Verona, presso un’azienda dolciaria, sono state sequestrate 250 confezioni di «Colombe al pistacchio di Bronte Dop» per l’utilizzo della denominazione senza l’autorizzazione del Consorzio. Nelle provincie di Trento e Piacenza, invece, sono stati controllati due salumifici, dove sono stati sequestrati 2.148 chilogrammi di speck e 3.400 di salumi per circa 66.000 euro di valore a causa della mancata indicazione in etichetta dell’origine della carne.



Controlli anche in Puglia, in provincia di Foggia, dove in un’azienda vinicola sono state sequestrate 3.3000 tonnellate di mosto e 160.000 litri di vino Igp Puglia Primitivo, per un valore di circa 1 milione e 200.000 euro, per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste per l’identificazione dei terreni a vite idonei alla produzione. (ANSA).