Covid: quasi mille casi in meno e altri 7 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano altri 7 morti. I nuovi casi accertati sono 2.013 (-938), di cui 1.663 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.799 tamponi per un tasso di positività che scende al 17% contro il 17,4 dell'ultimo rilevamento. Ospedali in chiaro-scuro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (-1), quelli in area medica 331 (+6); 30.159 (-382) i casi di isolamento domiciliare. I decessi: una donna di 85 anni e un uomo di 70 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 97 e un uomo di 86 della provincia di Oristano; un uomo di 81 della provincia di Sassari; una donna di 95 anni e un'altra persona residenti nella provincia di Nuoro. (ANSA).