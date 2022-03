Patriarcato Mosca auspica incontro con il Papa "quest'anno"

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 MAR - La Chiesa ortodossa russa auspica un incontro tra il Patriarca Kirill e Papa Francesco di persona "quest'anno". Lo scrive in un tweet l'ambasciata russa presso la Santa Sede rilanciando un articolo di Ria Novosti che riferisce le affermazioni in questo senso del metropolita Hilarion, responsabile delle relazioni internazionali del patriarcato di Mosca. "Si sta lavorando" a quest'incontro, ha detto, aggiungendo che a causa dello sviluppo degli eventi in Ucraina il Papa e il Patriarca hanno avuto bisogno di comunicare prima rispetto all'incontro che si sta organizzando in presenza, anche se a distanza (il colloquio si era tenuto il 16 marzo). (ANSA).