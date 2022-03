Ucraina: E-R, Rimini città italiana con più profughi accolti

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - In Emilia-Romagna "ci sono quattro città che hanno un numero maggiore di profughi: Rimini - che con i suoi 3.300 profughi accolti è sicuramente la città italiana che accoglie più profughi - Bologna, Reggio Emilia e Modena". Lo ha detto l'assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, durante il 'punto' fatto in commissione sulle attività messe in campo o coordinate dalla Regione. "Da quando è iniziata questa emergenza abbiamo fatto ciò che andava fatto per sostenere l'accoglienza - ha aggiunto - soprattutto riguardo al settore della prevenzione sanitaria, per fare i tamponi anti-Coronavirus per i profughi. Si parla, nel complesso, di un lavoro pari a 300 giornate lavorative. Stiamo coinvolgendo il terzo settore la cui attività è molto preziosa", ha concluso Priolo. (ANSA).