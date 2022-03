Aggressione per maglia Cinema America, quattro condannati

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Quattro condanne per gli autori dell'aggressione ai danni due giovani "rei" di indossare la maglietta del Cinema America. Una vicenda avvenuta nel giugno del 2019 nella zona di Trastevere a Roma. Il giudice monocratico, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha condannato ad un anno e 8 mesi Matteo Vargiu, Stefano Borgese e Marco Ciurleo mentre ad un anno e 2 mesi Francesco Barchielli. Assolto per non avere commesso il fatto un quinto imputato. Nei confronti degli imputati, tutti vicini ad ambienti di estrema destra, le accuse sono, a seconda delle posizioni, di lesioni e violenza in concorso e aggravate. In uno degli aggrediti aveva riportato la rottura del setto nasale, nel procedimento si è costituito parte civile l'associazione Piccolo America. (ANSA).