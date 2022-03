Cadavere carbonizzato in auto in fiamme nel milanese

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Un cadavere carbonizzato è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti questa sera per spegnere un auto in fiamme nelle campagne di Albairate, nel milanese. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Abbiategrasso. Al momento non è possibile capire se la persona carbonizzata sia un uomo o una donna. I vigili del fuoco hanno ricevuto una telefonata intorno alle 20.45 di questa sera da un residente di Albairate che segnalava sterpaglie in fiamme in aperta campagna. Intervenuti per spegnere quindi un rogo di poco conto, i vigili del fuoco si sono ritrovati di fronte un'auto in fiamme. Completata l'opera di spegnimento della macchina, la macabra scoperta: nella vettura c'era il corpo di una persona carbonizzata. Sono subito stati allertati i carabinieri di Abbiategrasso, che sono ancora sul posto e stanno effettuando i rilievi con l'ausilio dei mezzi dei pompieri. (ANSA).