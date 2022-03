Mali riceve due elicotteri e attrezzature militari da Russia

(ANSA) - BAMAKO, 31 MAR - La giunta militare al governo del Mali ha ricevuto la consegna di due elicotteri da combattimento dalla Russia per contrastare gli islamisti, come ha riferito un reporter dell'agenzia Afp. Il ministro della Difesa, Sadio Camara, ieri sera ha ricevuto formalmente la consegna degli elicotteri, di radar e di altro equipaggiamento trasportato da un aeroplano russo fino alla base militare dell'aeroporto della capitale maliana, Bamako. Questi elicotteri si aggiungono ad almeno altri quattro e ad armi fornite da Mosca alla giunta militare che guida il Mali dal 2020. Il Cremlino rifornisce il Paese africano anche di quelli ufficialmente descritti come istruttori militari ma che la Francia, di cui il Mali è stato colonia, dice essere in realtà mercenari della compagnia privata Wagner. E proprio l'avvicinamento di Bamako a Mosca ha portato Parigi e i suoi alleati europei ad annunciare il ritiro dalla nazione dei propri soldati schierati in funzione anti-jihadista. Sul sito web dell'esercito del Mali la nuova consegna è definita "il frutto di una sincera e prolungata partnership" con la Russia. Il reporter di Afp ha visto i due elicotteri e almeno cinque camion impiegati per il trasporto delle attrezzature. "Oggi, possiamo dire con orgoglio che il nostro esercito è in grado di operare in modo completamente indipendente, senza chiedere l'aiuto di nessuno", ha detto il ministro della Difesa riferendosi al supporto aereo garantito dalle forze armate straniere, soprattutto francesi. (ANSA).