Ruba Cessna da pista piemontese, fermato nei cieli francesi

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 31 MAR - Ha rubato un aereo Cessna 172 dal piccolo aeroporto 'Mossi' di Novi Ligure (Alessandria) dirigendosi sul sud della Francia dove è stato intercettato da un caccia dell'Aeronautica militare transalpina e costretto ad atterrare all'aerodromo Aix-Les-Milles, vicino ad Aix-en-Provence. Il fatto, avvenuto ieri mattina, è stato reso noto oggi e sono state avviate indagini sia in Italia sia in Francia. Dopo la ricostruzione del volo fatta dalle autorità francesi, è stato contattato il responsabile della scuola di volo BePilot, a Novi, Paolo Visentini, che dopo avere verificato il furto del velivolo da un hangar che era stato forzato, ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia locale. Il decollo è avvenuto alle 6.55 di ieri quando le condizioni meteo nella zona di Novi non consentivano lezioni di volo, e il pilota sull'aereo rubato ha sorvolato Albenga (Savona) per poi dirigersi in Francia passando su Cannes. Ha poi sorvolato l'area militare di Tolone dove un Mirage 2000 decollato dalla base di Orange e un elicottero hanno affiancato il Cessna costringendo il pilota ad atterrare sulla pista Aix-Les-Milles. "Ho chiesto alla polizia francese di mandarmi una foto del pilota: - dice Visentini - magari, poiché il numero dei frequentatori della nostra struttura è abbastanza limitato, si riesce a riconoscerlo". (ANSA).