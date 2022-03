Speranza, tra Spallanzani-russi autonoma collaborazione

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "L' accordo tra l'Istituto Spallanzani e il russo Gamaleya rientra tra le iniziative autonome di collaborazione internazionale dei nostri istituti di ricerca" ed è stato comunque "sospeso". Sul caso Sputnik, sulla presunta "spy story" legata al trial del vaccino russo presso l'Istituto romano specializzato in malattie infettive, arrivano le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza che rispondendo ad una interrogazione al Senato ha affrontato la vicenda legata alla collaborazione tra le due strutture sanitarie avviata in base ad un accordo dell'8 aprile del 2021, proprio nei giorni in cui una delegazione russa era a Bergamo per la missione Dalla Russia con amore, e sospesa dopo l'invasione dell'Ucraina. Le parole di Speranza arrivano proprio nel giorno in cui la Commissione sanità della Regione Lazio ha indicato, con tredici voti a favore e uno contrario, Francesco Vaia a direttore generale dello Spallanzani. L'iter per la nomina passa ora attraverso il decreto della giunta regionale. Un voto che era atteso, l'unico ad esprimere un "no" per Vaia è stato il consigliere del gruppo misto e già M5S Davide Barillari. (ANSA).