Anche la domanda "Hai figli?" nel questionario di assunzione di hostess: è polemica

Un questionario che sta creando polemiche quello pubblicato sul sito web della compagnia Neos Air, che fa base a Somma Lombardo (Varese), in occasione della campagna di reclutamento per hostess e steward . Nel questionario si chiede di rispondere sì o no ad alcune domande quali avere tatuaggi vistosi, non saper nuotare bene o avere una vista limitata che possono essere motivi per non essere assunti come hostess o steward da una compagnia aerea.

«Ma avere figli? Anche essere madre o padre può essere un impedimento a diventare assistente di volo?» si chiedono i sindacati, come riportato nelle pagine milanesi de 'Il Corriere della Serà. A sorprendere le categorie sindacali è la collocazione della domanda sull'esistenza di eventuale prole in mezzo alle altre.



«Ci auguriamo che tale richiesta, che appare comunque evidentemente non rilevante ai fini del percorso selettivo, non venga in alcun modo utilizzata quale elemento discriminatorio attraverso il quale poter escludere i candidati - osserva tra gli altri Alfredo Rosalba, segretario regionale Fit Cisl -. Le politiche del lavoro devono essere inclusive e mai, per nessun motivo, possano tendere a limitare il diritto inalienabile alla famiglia, arrivando eventualmente a ritenere la presenza di figli elemento ostativo all’ottenimento di un posto di lavoro».



Come spiega la Neos? Non c'è alcun intento discriminatorio - risponde a 'Il Corrierè l’azienda - come dimostrerebbe un organico che comprende almeno una cinquantina di mamme, anche con due o tre figli. Ma perchè la domanda sulla prole è inserita tra quelle sul nuoto, sulla vista e sui tatuaggi? Si è sempre fatto così per una semplice ragione di funzionalità e velocità nell’elaborazione delle risposte, è la spiegazione offerta dalla Neos. Con una precisazione: se davvero può suscitare tanto fastidio e certi dubbi, allora si potrebbe provvedere a spostarla in un altro punto del questionario. (ANSA).