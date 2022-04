'Arriva la stagione turistica'. La Crimea non vuole profughi

(ANSA) - ROMA, 01 APR - La Crimea chiede che non siano alloggiati sul suo territorio profughi provenienti dall'Ucraina, in particolare dalle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, perché non vengano occupati alberghi e case per le vacanze in vista della stagione estiva che vede la penisola sul Mar Nero tra le mete preferite dei bagnanti. La richiesta, riferisce l'agenzia Tass, è stata avanzata dal ministero per le situazione di emergenza della Repubblica di Crimea, federata alla Russia. Il ministero, si legge in una nota, fa notare che "in Crimea è in preparazione la stagione turistica, quando è prevista l'occupazione massima" delle strutture di accoglienza. Per questo "chiede di non considerare l'assegnazione di quote" di profughi. Fin dai giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, è stata avviata un'operazione per l'evacuazione di centinaia di migliaia di residenti nei territori di Donetsk e Lugansk verso la Russia. (ANSA).