Covid:aumentano contagi in Calabria (+3.477) e sei decessi

(ANSA) - CATANZARO, 01 APR - Tornano ad aumentare i contagi in Calabria, +3.477 (ieri erano 1.933), a fronte di 15.201 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dal 21,82 guadagna un punto e si posiziona al 22,87%. I decessi delle ultime 24 ore sono sei che portano il totale delle vittime a 2.314. In crescita di un'unità i ricoveri in terapia intensiva (20) mentre calano gli ingressi nei reparti ordinari, - 6 (362). I guariti in più sono 1.990 (220.294), gli attualmente positivi 76.443 (+1.481) e gli isolati a domicilio 76.061 (+1.486). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.670.141. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 299.051. (ANSA).