Covid: nessun decesso e 597 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Nessun decesso e 597 nuovi casi in Alto Adige. Secondo l'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria, sono risultati positivi 48 tamponi pcr e 549 test antigenici. Calano anche i ricoveri che ora sono 69 (-1) nei normali reparti e 2 (-2) in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 7.092, mente 608 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).