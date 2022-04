Giovane travolto da treno Circumvesuviana, è in grave condizioni

(ANSA) - TORRED DEL GRECO (NAPOLI), 01 APR - E' stato investito da un treno della Circumvesuviana all'altezza della fermata di Via del Monte a Torre del Greco (Napoli): un giovane di 20 anni, residente a Volla, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale del Mare di Napoli. L'episodio è avvenuto ieri sera quando il treno direttissimo proveniente da Napoli e diretto a Sorrento si è trovato a transitare all'altezza della fermata presso la quale non avrebbe dovuto effettuare alcuna sosta. Sul suo tragitto il macchinista si è trovato improvvisamente il giovane e, nonostante un tentativo estremo di frenata, non ha potuto evitare l'impatto. Il ragazzo è apparso subito grave e sul posto è stata fatta giungere un'ambulanza del 118, con gli operatori che dopo le prime cure hanno portato d'urgenza il ventenne al nosocomio partenopeo. Sul luogo dell'impatto sono giunti anche polizia e carabinieri che ora indagano sul caso, avendo già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza poste in zona. (ANSA).