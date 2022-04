Oltre 9.000 farmaci sequestrati in studio medico abusivo

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Scoperto dalla guardia di finanza un ambulatorio medico abusivo in un appartamento alla periferia di Firenze. Una persona di origine cinese è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. Sequestrate dalle fiamme gialle oltre 9.000 confezioni di farmaci di varia provenienza, oltre a flebo, siringhe e altre attrezzature mediche. Il controllo è scattato dopo che i finanzieri si sono insospettiti avendo notato un anomalo via vai nei pressi dell'abitazione, con persone che entravano ordinatamente nella struttura. Al loro ingresso i militari hanno anche trovato persone in attesa di ricevere cure mediche, in un caso anche per via endovenosa. (ANSA).