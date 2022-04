Speranza: "La pandemia non si spegne col pulsante. Sulla quarta dose (ma non per tutti) decideremo la prossima settimana"

«Cambia la gestione della pandemia provando a portarla da un regime straordinario ad uno ordinario, ma con i piedi per terra perchè non c'è un pulsante off che spegne la pandemia, la pandemia è ancora in corso». Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza durante un’intervista a Radio rai 1.

Sulla quarta dose del vaccino anti Covid per gli anziani «ho proposto» ai Paesi europei «di coordinarci, non ha senso andare in ordine sparso. Mi hanno seguito: si deciderà, dopo aver ascoltato gli esperti e le agenzie regolatorie, la settimana prossima». Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con il quotidiano 'La Repubblica.

«La quarta dose non è prevista per tutti ma per le persone più anziane, servirà un’indicazione univoca da parte dell’Europa da quale età partire per gli anziani, siamo una comunità, quando si parla di quarta dose non si parla di quarta dose per tutti». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato a Radio anch’io su Radio1 Rai.



Oggi si apre una nuova fase con la fine dello Stato di emergenza, «il Paese affronta l’epidemia ancora in corso con strumenti ordinari. Non significa che la pandemia è finita. Non c'è un pulsante 'off' che magicamente fa sparire il virus - ha proseguito il ministro - ma chi pensa che si debbano ancora usare gli strumenti di due anni fa è fuori dalla storia. E' cambiato tutto: conosciamo meglio il virus, abbiamo i vaccini, le cure, sappiamo che le mascherine sono fondamentali. Ci vuole ancora attenzione perchè la pandemia non si è conclusa, ma serve anche il coraggio di aprire una fase diversa dal passato».

Sul continuare a indossare le mascherine al chiuso «attenzione, non abbiamo già deciso - ha precisato Speranza - sono scelte che si fanno passo dopo passo, a metà aprile osserveremo il quadro epidemiologico, valutando la curva. La situazione degli ospedali ora è sotto controllo, ma l’incidenza è alta e le mascherine sono particolarmente utili. E infatti questo mese restano obbligatorie al chiuso». Secondo il ministro introdurre il Green pass è stata una decisione che «ha fatto la differenza, ci ha fatto raggiungere una delle migliori percentuali di vaccinazione in Europa e nel mondo. Ci sono Paesi come Austria, Germania e Olanda dove anche in questi mesi sono stati costretti a fare chiusure dure - ha concluso - noi no, grazie alle alte coperture, figlie di un uso robusto del Green Pass e dell’introduzione dell’obbligo».