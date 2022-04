Ucraina:Cina a Ue, no a pressing e mentalità Guerra Fredda

(ANSA) - PECHINO, 01 APR - La Cina chiede all'Ue di evitare pressioni sulla scelta "da che parte stare" e di evitare la "mentalità da Guerra Fredda" sulla crisi in Ucraina: "tutti i Paesi hanno il diritto di scegliere autonomamente le proprie politiche estere, non dovrebbero costringere gli altri a scegliere da che parte stare e non dovrebbero adottare un approccio semplicistico di essere amico o nemico", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, sulla richiesta che Bruxelles farà oggi nel vertice Ue-Cina di non dare sostegno economico e militare alla Russia. La Cina chiede di "resistere alla mentalità da Guerra Fredda e allo scontro". (ANSA).