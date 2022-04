Tunisia: Saied fa gli auguri al popolo per inizio Ramadan

(ANSA) - TUNISI, 02 APR - Il presidente tunisino Kais Saied si è rivolto, ieri sera, al popolo tunisino per i tradizionali auguri per l'inizio del mese sacro islamico del Ramadan. Un'occasione per lanciare un messaggio forte ai responsabili del rialzo dei prezzi e al proliferare del fenomeno della speculazione "illegale". In un breve discorso trasmesso sulla televisione nazionale al-Wataniya 1, Saied ha ribadito che il mese del Ramadan è "per eccellenza un mese di astinenza, pietà e un'occasione esemplare per purificare i corpi e le menti". "Il Ramadan, mese santo, non dovrebbe essere un'occasione per fare profitti sul potere d'acquisto dei cittadini attraverso l'impennata dei prezzi e pratiche speculative", ha sottolineato il presidente. "Oggi, più che mai, siamo determinati a ripulire il Paese e ad andare avanti sulla strada della costruzione di una nuova Repubblica sulla base della consultazione elettronica e del dialogo nazionale", ha affermato Saied. (ANSA).