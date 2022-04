Uccide i figli e si suicida: commozione e messaggi d'amore ai funerali dei 2 ragazzi

Messaggi d'amore per ricordare Alessio e Giada Rossin, 7 e 13 anni, uccisi dal loro padre una settimana fa, sono stati letti all'apertura delle celebrazioni dei loro funerali, questa mattina a Mesenzana (Varese), dove centinaia di persone hanno affollato il piazzale della chiesa.

Grande silenzio al passaggio delle due barre bianche, sommerse di fiori gialli, seguite dalla mamma dei piccoli, Luana, e dai suoi familiari. "Alessio pedalava velocissimo", ha letto una zia delle piccole vittime parlando della passione del nipote per la bici, "Giada era una principessa e aveva un carattere perseverante, un'adolescente piena di splendore". Poi ha aggiunto: "Se il vostro ricordo sarà in tutti noi voi sarete sempre qui, a un passo dal cuore".

Anche il sindaco Alberto Rossi, che ha proclamato il lutto cittadino, ha voluto manifestare vicinanza alla famiglia dei bambini: "Diciamo a Luana che non è sola e che i suoi figli resteranno sempre in maniera indelebile nel nostro cuore". Il parroco Don Michele Ravizza ha riservato la sua omelia al dolore e alla fatica di trovare una spiegazione. "Come faremo ad andare avanti? La morte non è l'ultima parola nella vita di Giada e Alessio e nella nostra vita" ma è "una croce che fiorisce, siamo certi che il futuro come la primavera tornerà a fiorire".