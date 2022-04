Almeno 13 vittime in una sparatoria a Sacramento - Video

Sparatoria nel centro di Sacramento, capitale della California. Secondo le prime informazioni fornite da media locali, ci sarebbero diverse vittime.

Sarebbero almeno 13 le vittime della sparatoria nel centro di Sacramento, secondo dirigenti locali e testimoni citati da media locali. Varie persone sono state dichiarate morte sul posto. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, verso la chiusura dei bar, quando la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell’area tra la 10/ma strada e K street.

Alcuni testimoni della sparatoria a Sacramento hanno visto un uomo in un’auto che ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante El Santo prima di dileguarsi. Sono stati sentiti sino a 50 colpi. Ignoto per ora lo stato del sospetto autore della sparatoria. Un video sui social mostra una rissa durante il momento della sparatoria ma non è chiaro se i due episodi siano collegati.

VIDEO