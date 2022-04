Covid: nessun decesso nelle Marche, 344 ricoverati (-5)

(ANSA) - ANCONA, 03 APR - Non ci sono stati altri decessi legato al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche: il totale resta quindi fermo a 3.721 dall'inizio della pandemia. Secondo l'aggiornamento della Regione sono in calo i ricoveri: 344 (-5). Aumentano quelli in terapia intensiva (11, +1) e semi intensiva (53, +1), diminuiscono quelli in reparti non intensivi (180, -7), mentre ci sono stati 27 dimessi. L'occupazione dei posti letto nelle intensive è 4,3%, mentre in area medica scende a 22,8%. Prosegue il calo dell'incidenza, arrivata a 1.002,53 su 100mila abitanti (ieri 1.014,31), a fronte di 1.885 nuovi casi covid nelle ultime 24 ore. Ci sono 45 persone in osservazione nei pronto soccorso, 144 ospiti nelle strutture territoriali di Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone. I positivi alla data di oggi (tra ricoverati e isolamenti) sono 13.498, le persone in quarantena e isolamento domiciliare sono 26.046, di cui 838 sintomatici. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 379.723. (ANSA).