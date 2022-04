Resti umani in un sacco trovati lungo un fiume nel Modenese

Sono in corso indagini a Modena dopo il ritrovamento di un sacco di cellophane con all’interno alcune ossa, sull'argine del fiume Tiepido, nel territorio comunale di Maranello. Il sacco è stato trovato ieri da un uomo che passava di lì e ha avvisato i carabinieri. Nelle vicinanze del sacchetto c'erano dei vestiti, apparentemente da donna.

Procede il nucleo investigativo dell’Arma modenese e i resti, un teschio e qualche altro frammento, sono stati affidati alla Medicina legale, per le analisi e il tentativo di arrivare a un’identificazione che al momento ancora non c'è. Si inizierà ovviamente dalle denunce delle persone scomparse negli ultimi mesi.