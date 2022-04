Gb: partygate, multe per festa al n.10 prima di esequie Filippo

(ANSA) - LONDRA, 04 APR - Scotland Yard, nell'ambito delle sue indagini sul Partygate, ha inflitto alcune multe a funzionari di Downing Street per aver partecipato, in violazione delle restrizioni anti-Covid vigenti allora, a una festa del 16 aprile 2021, il giorno prima del funerale distanziato del principe Filippo a Londra. Come ricorda la Bbc, il premier britannico Boris Johnson non era presente a quell'evento organizzato dai suoi collaboratori, ma si trovava fuori Londra, presso la residenza di campagna del primo ministro ai Chequers. Le rivelazioni della stampa sulla festa di addio (con alcol e musica) per l'ex direttore delle comunicazioni del n. 10 James Slack però lo avevano costretto a fare un imbarazzante 'mea culpa' davanti ai deputati della Camera dei Comuni, in cui il premier si era scusato con la regina Elisabetta per la mancanza assoluta di rispetto di fronte al lutto nazionale. Scuse che però gli erano costate il richiamo dello Speaker, Sir Lindsay Hoyle, che aveva ricordato a Johnson la prassi di non nominare la famiglia reale ai Comuni. Non è previsto che la polizia di Londra riveli l'identità dei sanzionati, sino a ora 20 persone, ma Downing Street ha promesso di farlo nel caso in cui sia il primo ministro a ricevere la multa. (ANSA).