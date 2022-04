Il patriarca russo torna a benedire guerra: "Dobbiamo difendere il nostro paese"

Il Patriarca russo Kirill torna a difendere la guerra. In una celebrazione, ieri con le forze armate, quando tutto il mondo era scosso dai crimini commessi a Bucha, ha detto: «Siamo un Paese che ama la pace» ma «amiamo la nostra Patria e saremo pronti a difenderla nel modo in cui solo i russi possono difendere il loro Paese». Per il Patriarca di Mosca «la maggior parte dei Paesi del mondo è sotto l’influenza colossale di una forza, che oggi, purtroppo, si oppone alla forza del nostro popolo». «Allora dobbiamo essere anche molto forti. Quando dico 'noì, intendo, in primis, le forze armate ma non solo. Tutto il nostro popolo oggi deve svegliarsi».

Parole che richiamano ancora una volta alla 'guerra santa' e che pesano come un macigno su quell'incontro che si sta preparando, tra il Papa e lo stesso Kirill, in Libano. Ne aveva parlato ieri anche Papa Francesco il quale è tornato a parlare di «una guerra sacrilega» e dello «spirito di Caino». Una affermazione che oggi l’Osservatore Romano rilancia per descrivere l’"orrore» - questa la parole che campeggia in prima pagina sul giornale vaticano - di Bucha.

Kirill resta dunque legato a doppio filo alle decisioni del Cremlino scavando una fossa sempre più ampia anche con le altre Chiese cristiane. Oggi il capo ortodosso della Chiesa autocefala di Kiev (quella che nel 2018 si è affrancata da Mosca), Epifanio, ha paragonato questa guerra a quanto fatto dai nazisti nella seconda guerra mondiale. Parlando di quanto fatto a Bucha ha commentato: «Le uccisioni di massa di civili sono un segno di genocidio. I russi non sono venuti a liberare gli ucraini. Continuano l’opera nera e diabolica delle truppe dello zar Pietro, che rasero al suolo e bruciarono Baturyn. Stanno facendo la stessa cosa delle bande russo-bolsceviche che hanno versato fiumi di sangue durante il cosiddetto 'terrore rossò. Sono i successori dei crimini di Stalin, gli autori della repressione e del genocidio dell’Holodomor, pianificato nello stesso Cremlino per distruggere il popolo ucraino».

Ha parole di grande dolore per quanto accaduto a Bucha anche il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, mons. Svietoslav Shevchuk che confida sul fatto che il viaggio del Papa a Kiev sia davvero possibile: «Stiamo lavorando per garantire che la visita del Santo Padre in Ucraina abbia luogo», «sarebbe un potente gesto per la pace».