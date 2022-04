Incendio a Milano: gravi danni alle reti Internet nel centro

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Con il passare delle ore, a Milano, appaiono sempre più ingenti i danni causati dall'incendio che ieri sera ha interessato cavi e sottoservizi in piazza San Babila, a poche centinaia di metri dal Duomo. I tecnici di varie aziende elettriche sono al lavoro con oltre dieci squadre per ripristinare le centraline e i cavi bruciati: la corrente è tornata già da stamani quasi ovunque ma la linea Internet è invece interrotta "per centinaia di clienti business - spiega un tecnico - dato che moltissimi cavi in fibra ottica sono andati distrutti" e si teme che la normalità, per condomini, negozi e uffici, possa tornare solo tra questa sera e domani. Le fiamme hanno causato anche danni gravi al San Babila caffè, all'angolo con corso di Porta Venezia, e più superficiali alla facciata dello stabile prospicente al cantiere della M4, al numero civico 4 della piazza. (ANSA).