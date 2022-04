Merkel si riconosce in veto 2008 su ingresso Kiev in Nato

(ANSA) - BERLINO, 04 APR - "L'ex cancelliera Angela Merkel si riconosce nella decisione presa al vertice Nato del 2008 a Bucarest". È quello che ha detto una portavoce di Merkel alla Dpa. Si tratta della reazione dell'ex leader della Germania alle parole del presidente ucraino Zelensky, che aveva invitato ieri Merkel e Sarkozy ad andare a Bucha per prendere atto della loro "politica fallimentare" sulla Russia, anche riguardo alla decisione di non prendere Kiev nell'Alleanza atlantica. Merkel aggiunge di appoggiare ogni sforzo del governo tedesco e ogni sforzo internazionale per appoggiare l'Ucraina contro l'invasione russa. (ANSA).