Ramadan: sceicco Dubai lancia la campagna 'un miliardo di pasti'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - In occasione del Ramadan, lo sceicco Mohammed bin Rashid, vicepresidente e sovrano di Dubai, ha lanciato la campagna 'un miliardo di pasti' (One Billion Meals) per i poveri e agli affamati di tutto il mondo. Lo riferiscono i media emiratini. Annunciata il mese scorso, l'iniziativa incoraggia le persone a donare denaro per il cibo "fino a quando l'obiettivo non sarà raggiunto" in quella che è considerata la più grande campagna per combattere la fame nel mondo. "Durante il Ramadan saremo in grado di avvertire la sofferenza di 800 milioni di persone che dormono affamate ogni giorno", ha detto lo sceicco Mohammed su Twitter. I pacchi alimentari vengono distribuiti in collaborazione con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (pam), la rete regionale dei banchi alimentari, l'istituto umanitario e di beneficenza Mohammed bin Rashid Al Maktoum e organizzazioni umanitarie nei Paesi in cui il bisogno è maggiore. La campagna mira ad aiutare le persone più vulnerabili in 50 Paesi, sostenendo gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile 2 delle Nazioni Unite per porre fine alla fame entro il 2030. (ANSA).