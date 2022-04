Usa: alcuni russi sbagliano di proposito per non uccidere civili. Germania e Francia espellono diplomatici di Putin, Mosca: risponderemo

«Abbiamo notizie di soldati russi in Ucraina che commettono errori appositamente per evitare uccisioni di civili». Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, ribadendo che «la guerra si sta rivelando un fallimento strategico di Putin».

La Francia ha deciso di espellere «numerosi» diplomatici russi le cui attività sono considerate «contrarie ai suoi interessi». Lo rende noto il ministero degli esteri francese.

Il governo tedesco ha deciso di dichiarare 40 diplomatici russi «persone non grate». Lo ha annunciato oggi la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. «Si tratta di persone che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società», ha affermato secondo quanto riporta la Dpa. «Questa cosa non la tollereremo oltre». La decisione è stata comunicata all’ambasciatore russo Sergei Nethayev lunedì pomeriggio. «Le immagini di Bucha testimoniano un’incredibile brutalità della leadership russa e di coloro che seguono la sua propaganda», ha detto Baerbock in un comunicato che commenta l’annuncio dell’espulsione di 40 diplomatici russi dalla Germania. Si tratta di «membri dell’ambasciata russa che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società. Il loro lavoro è una minaccia per coloro che cercano protezione presso di noi. Non lo tollereremo più. Questo è quello che abbiamo detto all’ambasciatore russo questo pomeriggio».

I diplomatici russi hanno 5 giorni per lasciare il Paese. La Dpa scrive che Berlino sospetta che appartengano ai servizi segreti di Mosca.

Mosca risponderà «in modo appropriato» alla decisione di Francia e Germania di espellere i diplomatici russi. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato da Interfax.