Le ossa trovate nel Modenese ricostruiscono uno scheletro completo

Le ossa umane contenute all’interno di un sacco di cellophane rinvenute sabato scorso da un uomo che stava raccogliendo asparagi selvatici a ridosso del fiume Tiepido a Torre Maina, frazione di Maranello (in provincia di Modena), sarebbero in un numero tale che, se non permettono la ricostruzione di uno scheletro completo, poco ci manca. Secondo quanto si apprende, infatti, gli inquirenti una volta conclusi gli accertamenti medico legali dovrebbero avere 'a disposizionè una ricostruzione se non completa nemmeno troppo frammentaria dello scheletro.

Sul caso indagano i carabinieri. Ancora da stabilire il sesso dell’individuo a cui appartenevano le ossa: la propensione verso l'ipotesi di una donna è collegata più che altro alla presenza nelle vicinanze di abiti femminili. Determinante sarà l’esito del test del Dna.